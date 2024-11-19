Дерматолог Петрова: бородавки можно удалить в домашних условиях с помощью специальных растворов или паст

Врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова в беседе с Ura.ru рассказала, каким образом можно удалить бородавки в домашних условиях.

Как пояснила медик, существуют специальные растворы и пасты, которые эффективно справляются с бородавками. Однако их применение возможно после консультации со специалистом. Петрова предупредила, что даже после удаления новообразования оно может появиться снова. При этом она добавила, что вакцина не защитит от кожных бородавок.

Провоцирует появление бородавок вирус папилломы человека (ВПЧ), к которому ученые относят более 200 типов. Бородавки могут поражать различные участки тела как взрослых, так и детей.