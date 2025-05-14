Дерматолог Насонова предостерегла от косметики от звезд и блогеров

В современном мире полки магазинов переполнены яркими упаковками косметических средств, обещающими мгновенные чудеса преображения. Врач-дерматолог, косметолог и дерматоонколог Валентина Насонова поделилась с «Газетой.Ru» своим взглядом на то, какие косметические продукты могут оказаться лишними.

Прежде всего, специалист предостерегает от косметики от звезд, блогеров и популярных в соцсетях марок. По словам врача, до 90% стоимости таких продуктов приходится на маркетинг, а не на исследования и клинически подтвержденную эффективность.

Также Валентина Насонова не рекомендует приобретать бьюти-боксы. Хотя они и кажутся уникальной возможностью попробовать много нового, но по сути это лишь маркетинговый инструмент для продвижения товаров. К тому же, вы не можете быть уверены, что средства подойдут вашей коже. В итоге, оплачивая набор, вы получаете несколько сомнительных продуктов.

Кроме того, врач советует не увлекаться частой сменой уходовых средств. Для оценки действия продукта коже требуется минимум два-три месяца. Постоянная смена средств нарушает баланс кожи и бьет по бюджету. Гораздо важнее подобрать уход, который будет подходить именно вам, и следовать ему регулярно.