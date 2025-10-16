Дерматолог Мороз рекомендовала покупать крем для рук в клиниках и аптеках

Дерматолог Ольга Мороз дала рекомендации по приобретению кремов для рук. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

Медик посоветовала покупать соответствующие средства в медицинских магазинах, клиниках и аптеках.

«Именно профессиональную косметику отбирают именно наши медицинские сообщества», — отметила врач.

По ее словам, кремы из бюджетного ценового сегмента, представленные на полках обычных магазинов, не имеют в составе необходимые действующие вещества. Мороз предложила обращать внимание на продукты с такими ингредиентами, как глицерин, сквален, мочевина.