Дерматолог Ляшенко призвала не находиться на солнце с 10 утра до 14 дня

Максимально опасным временем пребывания на солнце считается период с 10 утра до 14 дня. Об этом сайту kp.ru рассказала врач-дерматолог, косметолог Юлия Ляшенко.

Медик пояснила, что если индекс УФ находится на отметке от шести до семи, то даже при легкой облачности человек буквально за несколько минут может получить до 90% суточной дозы ультрафиолета.

«Также УФ хорошо отражают вода и снег. Любителям полежать у водоемов советую брать средства с более высоким фактором защиты (SPF)», — добавила Ляшенко.

По словам врача, любое доброкачественное образование, например, родинки, может превратиться в злокачественное.