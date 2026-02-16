Дерматолог Гуреева посоветовала использовать эмоленты для устранения сухости кожи

Для устранения сухости кожи на руках рекомендуется использовать увлажняющие средства, такие как кремы, бальзамы и лосьоны. Об этом рассказала дерматовенеролог Марина Гуреева в беседе с «Газетой.ru» .

По ее словам, наносить продукт следует два раза в день за 20 минут до выхода на холод

«Сухость кожи вызвана потерей воды через межклеточные контакты, которые расширяются от воздействия холода, а влажность усугубляет непосредственное воздействие холода на кожу, создавая эффект холодной примочки, буквально вытягивая воду из клетки», — объяснила медик.

Она пояснила, что в таком случае важно использовать эмоленты — средства, которые задерживают влагу в коже. Подбор необходимо доверить профессионалу, который будет учитывать возраст и тип кожи пациента.