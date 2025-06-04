Дерматолог Гришина призвала избегать прямого солнца в первые месяцы после нанесения тату

Эксперт в области дерматологии Наталья Гришина поделилась c Ura.ru рекомендациями о том, как правильно загорать при наличии татуировок, родинок и шрамов.

По ее словам, эти участки кожи требуют особой защиты от ультрафиолетового излучения. Использование солнцезащитного крема с высоким SPF и ношение одежды, закрывающей проблемные зоны, являются обязательными мерами предосторожности.

Гришина подчеркивает, что свежие татуировки особенно уязвимы и могут вызвать воспаление при воздействии солнечных лучей. Она советует избегать прямого солнца в первые месяцы после нанесения тату. Для родинок и шрамов также важно ограничить время пребывания на солнце, особенно в часы его наибольшей активности.

Дерматолог рекомендует регулярно обновлять солнцезащитное средство и использовать специальные стики для локальной защиты.