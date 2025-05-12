Дерматолог Филева: в 70% случаев меланома появляется на здоровой коже
Дерматолог Александра Филева из лаборатории «Гемотест» рассказала в интервью RT, как отличить обычную родинку от меланомы.
Меланома — злокачественная опухоль, которая развивается из клеток, производящих меланин. Она быстро распространяется на другие органы, что усложняет лечение и ухудшает прогноз.
Меланома может появиться как на месте родинки, так и на любом другом участке кожи. В группе риска — светлокожие люди с большим количеством родинок и любители загара.
Филева развенчала несколько мифов о родинках. Например, она опровергла мнение, что все родинки перерождаются в меланому. Большинство родинок безобидны, но важно следить за их изменениями.
Еще один распространенный миф — что меланома возникает только на месте родинки. На самом деле, это происходит лишь в 30% случаев, а в 70% она появляется на здоровой коже.
Многие считают, что отсутствие боли означает безопасность родинки. Однако на ранних стадиях меланома может не проявляться.
Для профилактики меланомы необходимо избегать пребывания на солнце в часы его максимальной активности, использовать крем с SPF не менее 30, не посещать солярий, регулярно осматривать кожу и хотя бы раз в год посещать дерматолога.