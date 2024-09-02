Дерматолог Филева рассказала, что постельное белье желательно менять раз в две недели

Человеку, у которого нет каких-либо аллергий, желательно менять постельное белье один раз в две недели. Об этом изданию «Страсти» рассказала врач-дерматолог Александра Филева.

По словам медика, любые повреждения на коже являются входными воротами для различных инфекций.

«Если есть трещины, ссадины или воспаление, стоит менять постель не реже одного раза в неделю или две», — процитировал сайт kp.ru Филеву.

Медик напомнила, что в постельном белье могу жить пылевые клещи — микроскопические паукообразные, которые любят теплую и влажную среду обитания. Они питаются частичками человеческой кожи, однако как-то навредить здоровью не могут.