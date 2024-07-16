Дерматолог Филева предупредила, что никотиносодержащие пастилки могут вызвать сильную аллергию

Пастилки и таблетки с никотином, которые используют, чтобы бросить курить, могут вызывать сильную аллергию. Об этом Life рассказала дерматолог, врач-эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

Она объяснила, что любые препараты, в том числе и лекарственные, могут стать причиной аллергии. Как правило, она выражается капивницей.

«Никотин, как активное вещество, может вызывать побочные реакции, включая аллергические, об этом указано в инструкции к лекарству. Но кроме самого никотина в состав пластинок входят многочисленные вспомогательные вещества: ароматизаторы, подсластители, консерванты», — отметила врач.

Она добавила, что при возникновении аллергии нужно сразу отменить прием препаратов. Если симптомы не проходят, следует как можно скорее показаться врачу.