Дерматолог Егорова указала на риски использования водки при солнечных ожогах

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась информацией о том, как правильно ухаживать за кожей при легких солнечных ожогах.

Специалист отметила, что использование водки для обработки солнечных ожогов может привести к нежелательным последствиям.

«Водкой нельзя натираться при обгорании. Она высушит кожу на месте ожога, и будет еще хуже», — предупредила эксперт.

По словам Егоровой, при первой степени ожога можно использовать кефир или сметану. Они закисляют кожу, нормализуют pH и смягчают ее. Также дерматолог подчеркнула, что морская вода и солнце могут быть полезны для кожи.