Дерматолог Егорова развеяла миф о массовой аллергии на солнце

Врач-дерматолог Татьяна Егорова в беседе с NEWS.ru высказалась о ситуации с аллергией на солнце у россиян в Турции. По ее мнению, массовых вспышек такого заболевания не бывает.

Егорова прокомментировала сообщения о том, что десятки туристов попали в больницу и лежат под капельницами. Специалист подчеркнула, что массовой аллергии не может быть, если только не агрессивный спектр солнечного излучения. Она предположила, что над Турцией может быть озоновая дыра, через которую проникают опасные лучи.

Дерматолог также упомянула о планктоне в Средиземном море, который может выделять вещества, провоцирующие реакцию на солнце. Егорова считает, что для точного установления причины аллергии нужно провести гистологическое исследование.

Ранее появилась информация, что у нескольких десятков россиян, находящихся в Турции, проявились симптомы аллергии на солнце. У пациентов наблюдается сильный зуд и краснота, пятна по всему телу, мелкие прыщи.