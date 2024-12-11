Дерматолог Аветисова предупредила об опасности горячего душа для кожи зимой

В зимний период горячий душ представляет опасность для кожи — естественного защитного барьера человека. Об этом рассказала косметолог и дерматолог Мария Аветисова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, вода высокой температуры разрушает липидную пленку, из-за чего та теряет естественные увлажняющие свойства. В результате кожа становится сухой и уязвимой.

Ситуацию усугубляет воздух в помещении, влажность которого существенно снижается в отопительный сезон. При таких неблагоприятных условиях появляются раздражения, зуд и шелушение. У пациентов с розацеа и дерматитом горячий душ способен спровоцировать воспаления.