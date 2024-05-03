Дерматолог Андрян: ультрафиолетовые лучи разрушают эластин, что приводит к появлению морщин и пигментации | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:34 Дерматолог Андрян: ультрафиолетовые лучи разрушают эластин, что приводит к появлению морщин и пигментации

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Врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян в беседе с РИАМО предупредила любителей загара о преждевременном старении кожи. Медик пояснила, что ультрафиолетовые лучи разрушают эластин, что приводит к появлению морщин и пигментации.

Как написал «ФедералПресс», из-за активного солнечного воздействия кожа становится менее упругой и дряблой.

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«Эластин мы начинаем терять уже в переходном возрасте, то есть с 14-16 лет он начинает потихоньку уходить с нашего организма, и затем мы его теряем по 1% в год», — добавила медик.

Дерматолог призвала не принимать солнечные ванны в период с 10:00 до 17:00 и бережно относиться к коже кистей рук.