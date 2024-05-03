Дерматолог Андрян напомнила, что последствия интенсивного загара могут проявиться не сразу | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 14:32 Дерматолог Андрян напомнила, что последствия интенсивного загара могут проявиться не сразу

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Любители интенсивного загара должны помнить, что рискуют не только сиюминутными последствиями для кожи, но и долгосрочными. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-дерматолог, косметолог клиники DEGA Кнара Андрян.

Она напомнила, что больше других в группу риска попадают люди с очень светлой кожей. Они не только могут сильно обгореть, но и имеют повышенные шансы заработать рак.

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«Людям с I и II фототипами кожи (очень светлая и розоватая, — прим. ред.) также следует избегать длительного нахождения на солнце и использовать солнцезащитные средства с SPF-защитой», — отметила врач.

Она добавила, что онкологические заболевания развиваются не сразу. Процесс может идти годами и проявить себя лишь спустя десятилетие или даже два.

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