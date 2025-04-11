Дерматолог Аббасова: желтый оттенок кожи может говорит о повышенном билирубине

Многие из нас слышали, что кожа может сигнализировать о проблемах со здоровьем. Врач-дерматолог Пэрвин Аббасова в разговоре с телеканалом «Санкт-Петербург» поделилась знаниями о том, как именно кожа предупреждает о заболеваниях.

Наша кожа — это зеркало, в котором отражается состояние организма. Желтый оттенок кожи, к примеру, говорит о повышенном уровне билирубина, а высыпания на подбородке могут указывать на проблемы с кишечником. Чтобы вовремя распознать болезнь, нужно понимать, на какие признаки обращать внимание.

«Покраснения, сосудистые изменения — на первые симптомы люди часто не обращают внимания. Темные круги могут говорить о проблемах с ЖКТ, особенно с печенью и поджелудочной железой. Акне, жирная или сухая кожа требуют проверки ЖКТ и щитовидной железы», — отметила врач.

Разные участки кожи отвечают за свои химические процессы. Так, изменение цвета кожи на ладонях может указывать на высокий уровень билирубина. Аллергические реакции возможны при гиперкератозе или покраснении кожи. Кроме того, стоит помнить о вероятности паразитоза, добавила дерматолог.