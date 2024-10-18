Дерматолог Абалухова: трехэтапный уход за кожей снизит риск высыпаний и поможет сгладить морщины

Для сохранения молодости и здорового вида кожи лица уход за ней должен состоять из трех этапов — очищение, тонизирование и увлажнение, пишет kp.ru со ссылкой на дерматолога Елизавету Абалухову.
Удаление загрязнений, скопившихся на коже в течение дня, снизит риск появления высыпаний на лице, а тонизирование поможет сгладить мимические морщины, рассказала врач в беседе с «Газетой.ru». Увлажняющие и питательные кремы помогут избежать сухости кожи, придав лицу свежий и отдохнувший вид.
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