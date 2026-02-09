Депутат Панеш напомнил, что работающие пенсионеры могут получить два оплачиваемых дня на прохождение диспансеризации

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш в беседе с RT подчеркнул важность диспансеризации за счет средств обязательного медицинского страхования как социального курса.

Депутат пояснил, что пройти диспансеризацию могут все граждане России с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) начиная с 18 лет. Для граждан от 18 до 39 лет предусмотрена диспансеризация один раз в три года, а для лиц старше 40 лет — ежегодно. Также ежегодно проходить диспансеризацию могут льготные категории граждан, включая инвалидов и участников Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда, а также работающих граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

Диспансеризация делится на два этапа. Первый этап включает анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, анализы крови на уровень холестерина и глюкозы, электрокардиографию (для лиц определенного возраста), флюорографию и осмотр врачом-терапевтом. Для мужчин и женщин разных возрастных групп предусмотрены специальные онкоскрининги.

Если по результатам первого этапа у врача возникают подозрения на наличие заболевания, пациента направляют на второй, более углубленный этап с дополнительными консультациями узких специалистов.

Записаться на диспансеризацию можно через регистратуру поликлиники, по телефону кол-центра, на портале «Госуслуги» или через информационный киоск в медицинской организации. Работающим гражданам предоставляется оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации, а работающим пенсионерам и лицам предпенсионного возраста — два оплачиваемых дня ежегодно.