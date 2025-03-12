Депутат Леонов: пандемия COVID-19 изменила здравоохранение в России

Глава комитета Государственной думы по охране здоровья Сергей Леонов в беседе с «Парламентской газетой» рассказал об изменениях в российском здравоохранении после пандемии COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии коронавируса 11 марта 2020 года. Из-за вируса скончались около семи миллионов человек, включая 400 тысяч россиян. Стоимость борьбы с пандемией для страны составила 2,8 триллиона рублей.

Пандемия и локдауны привели к изменениям в системе здравоохранения: стали развиваться дистанционные технологии. Кроме того, Россия одной из первых создала вакцину от COVID-19, которая доказала свою эффективность, сообщило радио Sputnik.

Леонов подчеркнул, что опыт пандемии дал стимул быть более бдительными. Минздрав, Роспотребнадзор и Федеральное медико-биологическое агентство активно работают над биологической безопасностью страны. Хоть страна и готова к новым вызовам, это не исключает возможности будущих эпидемий и смертей, отметил депутат.