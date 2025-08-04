Депутат Чаплин рассказал, что менять поликлинику можно не чаще одного раза в год

Россияне могут менять медицинскую организацию не чаще одного раза в год, кроме случаев переезда. Об этом рассказал член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT .

По словам парламентария, переезд упрощает процесс смены поликлиники. Для его подтверждения достаточно паспорта с отметкой о регистрации. Подать заявление можно лично или через портал госуслуг.

При смене поликлиники вся медицинская документация автоматически передается в новое учреждение в электронном виде, подчеркнул Чаплин.

Как отметил депутат, для получения экстренной помощи прикрепление к поликлинике не требуется Если возникают сложности с прикреплением, следует обратиться в территориальный фонд обязательного медицинского страхования или в страховую медицинскую организацию, выдавшую полис ОМС, заключил Чаплин.