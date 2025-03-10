Buzzfeednews.com: ходить босиком полезно для улучшения кровообращения

Многие не любят ходить по квартире босиком, но врачи говорят, что в этом можно найти пользу. Ортопеды и дерматологи в беседе с buzzfeednews.com подтверждают, что ходить босиком полезно для укрепления ног и улучшения кровообращения.

Хождение босиком без носков в чистом доме обеспечивает естественный расслабляющий массаж, но есть и некоторые риски. Например, воздействие раздражителей или аллергенов, находящихся на полу, таких как пыль, шерсть домашних животных или чистящие средства, написала «Мойка78».

Ношение носков, особенно тонких, обеспечивает защиту от ссадин, бактерий и аллергенов, при этом стопы будут дышать и укрепляться. А босые ноги смогут почувствовать разные текстуры, что будет действовать как мини-рефлексотерапия.

Дерматологи рекомендуют избегать ходьбы босиком людям с диабетом, невропатией или плохим кровообращением из-за повышенного риска незамеченных травм или инфекций.