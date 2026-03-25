Business Standard: резкий набор веса после 35 лет может указывать на проблемы с щитовидкой

Внезапный набор веса после 35 лет не всегда связан с возрастом или образом жизни. В некоторых случаях причина может быть в нарушениях работы щитовидной железы, сообщил aif.ru со ссылкой на Business Standard .

При проблемах с щитовидной железой вес может увеличиваться резко и без видимых причин. В таких ситуациях часто возникают и другие симптомы: усталость, сухость кожи, выпадение волос, чувствительность к холоду и запоры.

Эти признаки могут указывать на гипотиреоз — состояние, при котором замедляется обмен веществ. Даже активный образ жизни не помогает сбросить лишние килограммы при таком диагнозе.