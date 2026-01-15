«Бокал прессека»: при купании в проруби не стоит нырять с головой и задерживать дыхание

Россиянам представили рекомендации по безопасному купанию в проруби на праздник Крещения. Об этом сообщил сайт « Время Н » со ссылкой на Telegram-канал «Бокал прессека».

Купаться в проруби разрешено здоровым взрослым без хронических заболеваний, а также тем, кто уже практиковал закаливание. Под запретом погружение в холодную воду для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Беременным женщинам и пациентам с эпилепсией также следует отказаться от экстремальной забавы.

Специалисты советуют не нырять с головой и не задерживать дыхание. Тем, кто впервые собирается окунуться, рекомендуется находиться в воде не более 10–20 секунд, а опытным — до 60 секунд.