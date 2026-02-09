Биотехнолог Панов рассказал, что хранить лекарства в холодильнике нужно подальше от морозильной камеры и дверцы

Кандидат химических наук, доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Алексей Панов виразговоре с «Газетой.Ru» ипредупредил, что холодильник не является универсальным и самым безопасным местом для хранения домашней аптечки.

Как отметил эксперт, холодильник может быть опасен для хранения лекарств из-за низкой температуры и высокой влажности. Ряд лекарственных форм, таких как таблетки, порошки, капсулы и некоторые мази, чувствительны к влаге. При хранении в неподходящих условиях они могут отсыревать, что приводит к изменению их физико-химических свойств и преждевременному разрушению действующих веществ.

Некоторые лекарственные средства, такие как вакцины, инсулины, некоторые виды интерферонов и другие белковые препараты, нельзя замораживать ни при каких обстоятельствах. Заморозка может привести к необратимому изменению структуры молекулы, что делает препарат бесполезным.

Кроме того, низкая температура может привести к кристаллизации и выпадению в осадок сахаров и других компонентов в сиропах и суспензиях на водной основе, что делает невозможным точное дозирование.

Если в инструкции по применению препарата указано хранение в холодильнике, то такой препарат необходимо разместить на средней полке холодильника в отдельном, герметичном контейнере, подальше от морозильной камеры и дверцы, подчеркнул Панов.