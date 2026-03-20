Биотехнолог Лебедева предупредила о риске разрывов в желудке при быстром поедании пищи

По словам эксперта, пищеварительная система человека рассчитана на ритмичный и умеренный прием пищи. Если есть слишком быстро, то можно употребить слишком большое количество еды, так как сигнал о насыщении поступает в головной мозг только через 15–20 минут.

«Кроме того, при недостаточном пережевывании пища хуже смачивается слюной, не проходит первичную ферментативную обработку и поступает в желудок крупными фрагментами, что усиливает нагрузку на этот орган», — отметила специалист.

К последствиям она отнесла перерастяжение стенок желудка, нарушение моторики, гастроэзофагеальный рефлюкс и микротравмы слизистой пищевода. В редких случаях не исключен даже риск разрывов.