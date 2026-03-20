Биотехнолог Лебедева предупредила о риске разрывов в желудке при быстром поедании пищи
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии университета «Росбиотех» Анастасия Лебедева рассказала «Известиям», почему важно тщательно пережевывать пищу.
По словам эксперта, пищеварительная система человека рассчитана на ритмичный и умеренный прием пищи. Если есть слишком быстро, то можно употребить слишком большое количество еды, так как сигнал о насыщении поступает в головной мозг только через 15–20 минут.
«Кроме того, при недостаточном пережевывании пища хуже смачивается слюной, не проходит первичную ферментативную обработку и поступает в желудок крупными фрагментами, что усиливает нагрузку на этот орган», — отметила специалист.
К последствиям она отнесла перерастяжение стенок желудка, нарушение моторики, гастроэзофагеальный рефлюкс и микротравмы слизистой пищевода. В редких случаях не исключен даже риск разрывов.