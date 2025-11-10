Биотехнолог Быстров предупредил о повышении риска инфаркта при отказе от соли

Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса университета «Росбиотех» Дмитрий Быстров заявил « Известиям », что отказ от соли может негативно сказаться на здоровье.

По его словам, бессолевое питание приводит к повышению уровня гормона ренина в крови, который вызывает сужение и спазмы кровеносных сосудов. Это может увеличить риск образования тромбов и инфаркта.

«Соль необходима для водно-солевого баланса, передачи нервных импульсов, работы мышц. При ее дефиците у человека могут возникать слабость, судороги, падение давления», — предупредил специалист.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, суточная норма соли для взрослого человека составляет не более пяти граммов.