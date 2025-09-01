Биолог Золотарева рассказала, что через царапины кошек передается фелиноз

Царапины от домашних животных могут быть не так безобидны, как кажется на первый взгляд. Старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева рассказала Life.ru о потенциальных угрозах для здоровья, связанных с такими повреждениями кожи.

Как пояснила специалист, через царапины передается фелиноз — инфекция, чаще всего вызываемая бактерией Bartonella henselae. Около 30–40% кошек могут быть переносчиками этой бактерии.

«При сниженном иммунитете и получении глубокой царапины возбудитель может попасть в кровь и вызвать системное воспаление с возможным поражением внутренних органов, что случается достаточно редко», — предупредила эксперт.

По ее словам, при получении царапины стоит промыть рану под проточной водой с мылом. Глубокая рана может потребовать дополнительной обработки перекисью водорода или хлоргексидином.