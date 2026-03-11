Биолог Захаркин разъяснил значение пищевых добавок в производстве продуктов

Пищевые добавки играют важную роль в производстве продуктов питания, улучшая не только вкус и внешний вид, но и безопасность и стабильность продукции. Кандидат биологических наук, руководитель департамента исследований и разработок «КРИСТ» Денис Захаркин рассказал «Известиям» , что правильное питание обеспечивает организм энергией и необходимыми нутриентами, а вопросы качества и безопасности продуктов остаются в центре внимания.

Захаркин подчеркнул, что существует множество дискуссий о пищевых добавках, но важно определить, что считается «натуральным продуктом» и где проходит граница между естественными компонентами и технологическими ингредиентами.

Эксперт пояснил, что все вспомогательные вещества в пищевой промышленности делятся на три категории: пищевые добавки, ароматизаторы и технологические средства, которые не влияют на конечный продукт. Безопасность пищевых добавок строго регулируется: для них устанавливаются допустимые дозировки и требования к качеству.

Маркировка с индексом Е означает код разрешенного ингредиента, упрощающий обозначение веществ с длинными химическими названиями. Например, содержание нитрита натрия в колбасах и вареных мясных изделиях не должно превышать 50 мг на килограмм, чтобы сохранить характерный цвет продукта и предотвратить развитие опасных микроорганизмов.

По мнению Захаркина, производство продуктов без ингредиентов с индексом Е возможно, но это может повлиять на технологические свойства продукции — цвет, текстуру, сочность и срок хранения. Эксперт считает, что рациональный подход к использованию добавок заключается в оценке их технологической необходимости, а не в поиске или отказе от Е-индексов.