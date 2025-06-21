Биолог Цветикова сообщила о влиянии ряда бактерий на риск развития атеросклероза

Кандидат биологических наук и руководитель отдела микробиологии в компании «Новабиом» Софья Цветикова сообщила в беседе с Lenta.ru, что некоторые кишечные бактерии могут повышать риск развития атеросклероза.
Как пояснила специалист, к атеросклерозу могут быть причастны бактерии Lachnoclostridium и Porphyromonas. Их количество в микробиоте кишечника связывают с увеличением риска развития заболевания. Однако у здоровых людей тоже может быть небольшое количество этих бактерий.
По словам биолога, другие виды бактерий способны влиять на образование атеросклеротических бляшек и тромбов. Они перерабатывают компоненты из животной пищи в триметиламин, повышение уровня которого увеличивает вероятность атеросклероза и тромбообразования, добавил Infox.ru.
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