Биолог Цветикова сообщила о влиянии ряда бактерий на риск развития атеросклероза

Кандидат биологических наук и руководитель отдела микробиологии в компании «Новабиом» Софья Цветикова сообщила в беседе с Lenta.ru , что некоторые кишечные бактерии могут повышать риск развития атеросклероза.

Как пояснила специалист, к атеросклерозу могут быть причастны бактерии Lachnoclostridium и Porphyromonas. Их количество в микробиоте кишечника связывают с увеличением риска развития заболевания. Однако у здоровых людей тоже может быть небольшое количество этих бактерий.

По словам биолога, другие виды бактерий способны влиять на образование атеросклеротических бляшек и тромбов. Они перерабатывают компоненты из животной пищи в триметиламин, повышение уровня которого увеличивает вероятность атеросклероза и тромбообразования, добавил Infox.ru.