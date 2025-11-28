Биолог Трофимова указала на риск заражения эхинококками при близком контакте с собаками

Эхинококки — вид ленточных червей, паразитирующих в тонком кишечнике хищников. Несмотря на небольшие размеры взрослых особей, эти паразиты представляют серьезную опасность для здоровья человека. Об этом рассказала биолог Ольга Трофимова в беседе с Lenta.ru .

По словам эксперта, окончательными хозяевами эхинококков являются собаки, волки и лисы, а человек может стать промежуточным носителем.

Как пояснила специалист, заражение людей происходит от больных животных через яйца, остающиеся на шерсти. Наиболее распространенный путь передачи — контактно-бытовой, возникающий из-за близкого контакта с собаками и отсутствия должных гигиенических мер, добавил «Ридус».