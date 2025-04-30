Биолог Родионова: «запаховый отпечаток» тела поможет в ранней диагностике рака

Ученые исследуют возможность ранней диагностики рака через изменения в запахе тела человека. Об этом рассказала кандидат биологических наук Елена Родионова в беседе с aif.ru.
По словам ученого, развитие новообразований влияет на обмен веществ в организме, из-за чего продукты метаболизма приобретают специфический запах. В «запаховом отпечатке» содержится информация о состоянии здоровья человека — даже когда сам пациент еще не знает о болезни.
Сейчас специалисты разрабатывают приборы для выявления рака легких, предстательной железы и груди. Эти заболевания часто приводят к летальному исходу, добавила «Свободная пресса».
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