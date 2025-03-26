Биолог Панов предупредил об опасности проглатывания таблеток без воды

Доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов объяснил читателям Life, почему опасно проглатывать таблетки без воды.
Как отмечает специалист, при попытке проглотить таблетку без жидкости она может застрять в пищеводе и начать растворяться там, а не в желудке. Это способно вызвать раздражение слизистой оболочки. Кроме того, эффективность лекарства снизится, если оно будет растворяться медленно.
Неправильное употребление некоторых препаратов может усилить их побочные эффекты. Например, аспирин способен привести к язве желудка или гастриту, если принимать его натощак или без достаточного количества воды. Так же некоторые антидепрессанты могут раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
«Космически высокая плата». На Украине раскритиковали запрет на прямые переговоры с Россией
Мария Погребняк призвала мужей платить домохозяйкам по 250 тысяч рублей
«Нашел труп и забрал его паспорт». Боец ВСУ присвоил себе личность погибшего курянина
Редкую бронемашину CRARRV уничтожили в Курской области
Степаненко отсудила наследство у семьи покойной подруги
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте