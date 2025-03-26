Биолог Панов предупредил об опасности проглатывания таблеток без воды

Как отмечает специалист, при попытке проглотить таблетку без жидкости она может застрять в пищеводе и начать растворяться там, а не в желудке. Это способно вызвать раздражение слизистой оболочки. Кроме того, эффективность лекарства снизится, если оно будет растворяться медленно.

Неправильное употребление некоторых препаратов может усилить их побочные эффекты. Например, аспирин способен привести к язве желудка или гастриту, если принимать его натощак или без достаточного количества воды. Так же некоторые антидепрессанты могут раздражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.