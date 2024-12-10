Биолог Опарин рассказал, что гранат эффективен в профилактике рака

Ученые выяснили, что гранат может помочь предотвратить развитие рака, особенно рака груди и предстательной железы. Об этом изданию NEWS.ru сообщил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Роман Опарин.
По словам биолога, этот фрукт замедляет рост раковых клеток и уменьшает риск их распространения. В состав граната входят витамины С и К, фолиевая кислота, калий и антиоксиданты. Сок граната снижает уровень холестерина, артериальное давление и риски сердечно-сосудистых заболеваний.
Этот фрукт ценен и потому, что улучшает кровообращение и снижает воспаление. Благодаря большому содержанию витамина С гранат укрепляет иммунную систему, предотвращает инфекции и ускоряет заживление ран, отметил специалист.
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