Биолог Лялина: слабый чай с лимоном и морс помогут облегчить похмелье

Чтобы облегчить симптомы похмелья, необходимо ускорить выведение ацетальдегида из организма. О том, как это сделать, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в интервью News.ru .

По словам специалиста, эффективно ускоряют выведение ацетальдегида из организма слабый чай с лимоном и морс. Биолог посоветовала отказаться от кофе, газировки и алкоголя в пользу более полезных напитков.

После употребления спиртного важно пить много жидкости: подойдет негазированная вода, рассол без уксуса, сладкий чай с медом, травяные настои. Крепкий чай, кофе и газированные напитки только ухудшат самочувствие.

Лялина также напомнила о важности сна для восстановления после застолья и допустила прием препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты.