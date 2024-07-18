Биолог Лялина призвала не есть арбуз вместе с хлебом

Употребление арбуза и хлеба вместе может быть вредным, поскольку могут возникнуть проблемы с пищеварением из-за сочетания продуктов. Об этом Life рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

По ее словам, арбуз, содержащий много воды и клетчатки, в сочетании с углеводами, такими как хлеб, может вызвать вздутие живота и газообразование. Для некоторых людей это сочетание может быть тяжело усваиваемым.

Поэтому в некоторых диетах рекомендуется избегать соединения фруктов с другими видами пищи, особенно углеводами, для улучшения пищеварения и предотвращения ферментации в желудке.

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