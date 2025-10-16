Биолог Лялина предупредила о потенциальном вреде борща
Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рассказала Lenta.ru о негативных свойствах борща.
По словам эксперта, борщ может быть вреден для людей с хроническими заболеваниями, такими как проблемы с ЖКТ, подагра, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания. Особую опасность представляют бульоны на костях, в которых накапливаются пурины, преобразующиеся в мочевую кислоту, написал сайт aif.ru.
Лялина отметила, что при длительной варке мяса возможны выход тяжелых металлов и токсических веществ. Жирные мясные бульоны могут навредить при сосудистых болезнях и панкреатите, а использование зажарки на большом количестве масла может вызвать изжогу и добавить лишние калории.
Также эксперт предупредила об опасности нитратов из недостаточно проваренных овощей, которые особенно вредны при сердечно-сосудистых заболеваниях.