Биолог Лялина предупредила о потенциальном вреде борща

По словам эксперта, борщ может быть вреден для людей с хроническими заболеваниями, такими как проблемы с ЖКТ, подагра, лишний вес и сердечно-сосудистые заболевания. Особую опасность представляют бульоны на костях, в которых накапливаются пурины, преобразующиеся в мочевую кислоту, написал сайт aif.ru.

Лялина отметила, что при длительной варке мяса возможны выход тяжелых металлов и токсических веществ. Жирные мясные бульоны могут навредить при сосудистых болезнях и панкреатите, а использование зажарки на большом количестве масла может вызвать изжогу и добавить лишние калории.

Также эксперт предупредила об опасности нитратов из недостаточно проваренных овощей, которые особенно вредны при сердечно-сосудистых заболеваниях.