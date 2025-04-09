Биолог Лялина порекомендовала использовать пилинги с AHA/BHA-кислотами

Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина поделилась с «Известиями» рекомендациями по уходу за кожей, чтобы замедлить процессы старения.
Она подчеркнула важность сочетания правильного ухода, здорового образа жизни и защиты от внешних воздействий. Лялина отметила, что последовательный уход помогает поддерживать упругость кожи и предотвращает ее истончение с возрастом.
Для очищения кожи эксперт советует выбирать мягкие средства без агрессивных поверхностно-активных веществ (ПАВ), а для увлажнения — кремы с гиалуроновой кислотой и керамидами. В качестве антиоксидантов полезны сыворотки с витаминами C, E и ниацинамидом. Производные витамина A, ретиноиды, способствуют обновлению кожи, воздействуя на сальные железы и уменьшая их размеры. Также Лялина рекомендовала использовать пилинги с AHA/BHA-кислотами для улучшения состояния и сияния кожи.
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