Биолог Лялина: холодные супы способствуют поддержанию водного баланса

Холодные супы отлично утоляют жажду и способствуют поддержанию водного баланса в организме. Это особенно важно в летний период, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также такие блюда в отличие от горячих обычно менее калорийны и легко усваиваются. Кроме того, в холодных супах, таких как окрошка и гаспачо, больше витаминов и минералов благодаря содержанию свежих овощей.

Теплые супы рекомендуется есть в холодную погоду. Они очень питательны за счет бульона и отлично согревают организм, отметила Лялина.

«Дети с ней». Органы опеки на Урале вернули сына пытавшейся задушить его матери

Маразм по-американски: старикам там место

Ненужная война и бешеный кролик. По чьим стопам пошел Джо Байден

Много Глюкозы или наркоты? Других певичек для металлургов нет?

Фейк: подросткам в Крыму раздали повестки, чтобы отправить их в зону СВО

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте