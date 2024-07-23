Биолог Лялина: холодные супы способствуют поддержанию водного баланса

Холодные супы отлично утоляют жажду и способствуют поддержанию водного баланса в организме. Это особенно важно в летний период, рассказала и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина в беседе с «Известиями».

По словам специалиста, также такие блюда в отличие от горячих обычно менее калорийны и легко усваиваются. Кроме того, в холодных супах, таких как окрошка и гаспачо, больше витаминов и минералов благодаря содержанию свежих овощей.

Теплые супы рекомендуется есть в холодную погоду. Они очень питательны за счет бульона и отлично согревают организм, отметила Лялина.