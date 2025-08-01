Биолог Баранова предупредила о риске депрессии из-за «уколов стройности»

Опасения по поводу инъекций для похудения все чаще звучат в обществе. Например, такие препараты могут привести к потере радости жизни, предупредила доктор биологических наук и профессор Анча Баранова в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснила эксперт, депрессия может начаться на фоне приема лекарств для похудения, но не из-за самого препарата. Для многих людей еда стала основным источником удовольствия.

«Когда из жизни исчезают шашлыки и тортики — хоть благодаря уколам, хоть при классической похудательной диете — источник удовольствия пропадает», — отметила специалист.

По словам Барановой, у «уколов стройности» действительно есть побочные эффекты, но не стоит их демонизировать. Отказ от диеты или спорта также приводит к набору веса, как и отмена лекарства. Поддержание формы требует постоянных усилий.