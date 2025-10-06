Биоинформатик Бердникова рассказала, что около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами
Многие чувствуют, как меняется их настроение с приходом осени. Иногда это не просто хандра, а сезонная депрессия, при которой настроение меняется эпизодически: ухудшается осенью и зимой, а улучшается весной и летом. Клинический биоинформатик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анна Бердникова рассказала «Газете.Ru», что на риски развития этого состояния влияют пять генов.
Специалист объяснила, что, хотя может показаться, будто сезонное аффективное расстройство (САР) — это просто реакция организма на сокращение светового дня, около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами. Гены 5-HTTLPR, TPH2, HTR2A, связанные с обменом серотонина, демонстрируют повышенную чувствительность к уменьшению светового дня осенью.
Также выделяются гены COMT и DRD4, регулирующие метаболизм дофамина. Они влияют на чувство удовлетворения и вовлеченности в деятельность. Наличие генетической предрасположенности не означает неизбежности осенней хандры. Гены создают предрасположенность, но образ жизни, включая светотерапию, физическую активность и правильное питание, может смягчить проявления сезонной депрессии.