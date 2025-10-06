Биоинформатик Бердникова рассказала, что около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами

Многие чувствуют, как меняется их настроение с приходом осени. Иногда это не просто хандра, а сезонная депрессия, при которой настроение меняется эпизодически: ухудшается осенью и зимой, а улучшается весной и летом. Клинический биоинформатик Национального центра генетических исследований (MyGenetics) Анна Бердникова рассказала «Газете.Ru» , что на риски развития этого состояния влияют пять генов.

Специалист объяснила, что, хотя может показаться, будто сезонное аффективное расстройство (САР) — это просто реакция организма на сокращение светового дня, около 29% случаев САР связаны с наследственными факторами. Гены 5-HTTLPR, TPH2, HTR2A, связанные с обменом серотонина, демонстрируют повышенную чувствительность к уменьшению светового дня осенью.

Также выделяются гены COMT и DRD4, регулирующие метаболизм дофамина. Они влияют на чувство удовлетворения и вовлеченности в деятельность. Наличие генетической предрасположенности не означает неизбежности осенней хандры. Гены создают предрасположенность, но образ жизни, включая светотерапию, физическую активность и правильное питание, может смягчить проявления сезонной депрессии.