Биохакер Молоствова рассказала, что состав микробиома тесно связан с уровнем метаболизма

Современная медицина все чаще обращает внимание на огромное значение кишечной микрофлоры для здоровья человека. Биохакер Мария Молоствова в интервью ИА RuNews24.ru подробно осветила эту тему, раскрывая механизмы влияния кишечной флоры на человеческое здоровье.

Микрофлора кишечника участвует в выработке соединений, защищающих слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, предотвращая попадание болезнетворных агентов в кровоток. Благодаря такому барьеру снижается риск инфекционных заболеваний и поддерживается здоровое пищеварение.

Исследователи связывают правильное соотношение микроорганизмов в кишечнике с профилактикой ряда серьезных патологий, таких как язвенный колит, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет II типа, ожирение и болезнь Крона.

Мария Молоствова отметила особую роль кишечных бактерий в обмене питательных веществ. Микроорганизмы ферментируют пищевые волокна, содержащиеся в овощах и злаках, помогая усваивать компоненты, которые сами по себе человек переварить не способен. Такое сотрудничество благоприятствует нормализации обмена веществ и улучшению самочувствия.

Еще одно важное открытие — состав микробиома тесно связан с уровнем метаболизма и массой тела. Чем богаче разнообразие микроорганизмов в кишечнике, тем меньше вероятность набора лишнего веса.