«Аргументы недели»: холодное мороженое может усугубить состояние горла и замедлить выздоровление

Вопреки распространенному мнению, что больное горло необходимо лечить мороженым, медицинские специалисты не советуют прибегать к подобному методу. Об этом написало издание «Аргументы недели».
По словам врачей-оториноларингологов, холод может усугубить состояние горла и замедлить выздоровление. Мороженое спазмирует сосуды и ухудшает кровоснабжение и усвоение лекарственных препаратов, передала «Вечерняя Москва».
Во время острой боли медики рекомендуют отдавать предпочтение теплой пище и питью.
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