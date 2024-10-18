«Аргументы недели»: холодное мороженое может усугубить состояние горла и замедлить выздоровление

Вопреки распространенному мнению, что больное горло необходимо лечить мороженым, медицинские специалисты не советуют прибегать к подобному методу. Об этом написало издание «Аргументы недели» .

По словам врачей-оториноларингологов, холод может усугубить состояние горла и замедлить выздоровление. Мороженое спазмирует сосуды и ухудшает кровоснабжение и усвоение лекарственных препаратов, передала «Вечерняя Москва».

Во время острой боли медики рекомендуют отдавать предпочтение теплой пище и питью.