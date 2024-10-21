Аналитик Муртазин: дешевые наушники могут содержать опасные для здоровья вещества

По его словам, дешевые устройства от неизвестных и небольших компаний могут быть изготовлены из опасных материалов. Кроме того, есть вероятность, что их обработали вредными химикатами.

«Исходя из этого, могут быть неприятные открытия. <…> Те же химикаты могут воздействовать на голову, на кожу, они могут попадать в кровоток и так далее», — отметил специалист.

А вот неправильное использование наушников, добавил Муртазин, способно обернуться бактериальной инфекцией.