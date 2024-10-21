Аналитик Муртазин: дешевые наушники могут содержать опасные для здоровья вещества
Аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин посоветовал выбирать наушники известных брендов. Таким образом получится снизить воздействие вредных веществ на организм, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik.
По его словам, дешевые устройства от неизвестных и небольших компаний могут быть изготовлены из опасных материалов. Кроме того, есть вероятность, что их обработали вредными химикатами.
«Исходя из этого, могут быть неприятные открытия. <…> Те же химикаты могут воздействовать на голову, на кожу, они могут попадать в кровоток и так далее», — отметил специалист.
А вот неправильное использование наушников, добавил Муртазин, способно обернуться бактериальной инфекцией.