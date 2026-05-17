Аллерголог Рафаелян заявила, что аллергия на пыльцу может привести к ДТП

Врач-аллерголог Алла Рафаелян в разговоре с «Газетой.Ru» предупредила, что из-за активного цветения деревьев и трав у людей усиливается аллергия на пыльцу, известная как поллиноз. Если для пешеходов это в основном дискомфорт, то для водителей такая реакция организма может стать серьезной угрозой на дороге.

Рафаелян выделила несколько опасных факторов при поллинозе за рулем автомобиля. Во-первых, аллергическая реакция вызывает зуд, чихание и слезотечение, что отвлекает от дороги и нарушает концентрацию внимания. Во-вторых, отек слизистых и покраснение глаз ухудшают зрение, мешая четко видеть дорогу, добавил MK.RU.

Еще одна проблема — сонливость, которую могут вызывать антигистаминные препараты. Это представляет большую опасность при управлении транспортным средством. Эксперт также отметила, что при тяжелой аллергии возможны приступы кашля и удушья, вплоть до отека дыхательных путей.

«Все это превращает поллиноз в прямую угрозу безопасности на дороге», — подытожила специалист.