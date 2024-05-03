Аллерголог Ефимов: аллергию вызывает не шерсть кошек, а содержащийся в слюне и моче белок | 360°

Здоровье 03 мая 2024, 13:34 Аллерголог Ефимов: аллергию вызывает не шерсть кошек, а содержащийся в слюне и моче белок

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Многие думают, что аллергию вызывает шерсть кошек, но на самом деле причина кроется в другом. Об этом newsnn.ru рассказал аллерголог-иммунолог НОДКБ Николай Ефимов.

Он объяснил, что реакцию у человека вызывает белок, содержащийся в биологических жидкостях животных. В частности, в моче и слюне.

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«У каких-то кошек аллергенов больше, а у каких-то — меньше. Гипоаллергенных пород не существует!» — подчеркнул врач.

Он добавил, что кастрированные кошки обычно вызывают более слабую аллергическую реакцию, потому что с мочой у них выходит меньше белка.

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