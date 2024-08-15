Аллерголог Чернышова: людям с контактным дерматитом не стоит купаться в ванне с пеной

При наличии контактного дерматита, бронхиальной астмы и различных повреждений на коже стоит отказаться от принятии ванны с пеной, бомбочками, морской солью. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, такая бытовая химия может раздражать кожу и слизистые, а резкие запахи способны обострить хронический ринит. Аллергикам лучше выбирать средства, в которых поверхностно-активные вещества имеют нейтральный pH и натуральные экстракты, сообщил «ФедералПресс».

Чернышова отметила, что принимать ванну не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией из-за возможных скачков давления.