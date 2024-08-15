Аллерголог Чернышова: людям с контактным дерматитом не стоит купаться в ванне с пеной

При наличии контактного дерматита, бронхиальной астмы и различных повреждений на коже стоит отказаться от принятии ванны с пеной, бомбочками, морской солью. Об этом рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН 24».

По словам специалиста, такая бытовая химия может раздражать кожу и слизистые, а резкие запахи способны обострить хронический ринит. Аллергикам лучше выбирать средства, в которых поверхностно-активные вещества имеют нейтральный pH и натуральные экстракты, сообщил «ФедералПресс».

Чернышова отметила, что принимать ванну не рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией из-за возможных скачков давления.

Слишком «такие» и «не такие», как все. Кто такие нормисы и пик ми герл

ВОЗ бьет тревогу из-за оспы обезьян. Миру грозит новая эпидемия?

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте