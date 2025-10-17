Аллерголог Болибок назвал никель «королем всех аллергенов»

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал RT о металлах, способных вызывать аллергические реакции при контакте с кожей.

По словам врача, бижутерия часто изготавливается из заменителей драгоценных металлов, содержащих никель — «короля всех аллергенов». От 10 до 20% людей страдают аллергией на этот металл.

Аллергию в меньшей степени могут вызывать предметы из кобальта, меди и хрома. «Аллергия проявляется в виде контактного дерматита», — пояснил врач.

На золото, серебро и платину аллергические реакции возникают редко. «Как и на не совсем благородный титан. Сталь, особенно высококачественная нержавеющая, тоже гипоаллергенная», — подытожил Болибок.