Акушер Салаева отметила, что современные протоколы ЭКО снижают риск осложнений

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) окружено множеством мифов. Врач-репродуктолог, акушер-гинеколог Гюнай Салаева в беседе с «Газетой.Ru» развеяла некоторые из них.

«Один из самых живучих мифов — это гарантированный успех ЭКО. К сожалению, это далеко не так. Эффективность процедуры зависит от множества факторов: возраста женщины, качества семенной жидкости партнера, состояния эндометрия и даже образа жизни», — привел слова специалиста сайт «Известия».

Салаева подчеркнула, что дети, рожденные после ЭКО, не отличаются от зачатых естественным путем. Современные протоколы предполагают перенос одного эмбриона, что снижает риски осложнений и опровергает миф о многоплодной беременности.

«ЭКО — это не угроза здоровью женщины и не приговор. Современные методы позволяют контролировать гормональные изменения и минимизировать возможные риски», — подчеркнула доктор.