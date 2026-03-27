Академик РАН Румянцев рассказал о создании платформы «Орфаскоп» для врачей

В России для врачей создана цифровая платформа «Орфаскоп» с элементами искусственного интеллекта, позволяющая онлайн знакомиться с симптомами редких заболеваний. Об этом рассказал депутат Госдумы и академик РАН Александр Румянцев, сообщили «Известия» .

По его словам, с помощью сервиса медики могут узнать о методах лечения таких болезней, подробно изучить алгоритмы диагностики и оказания помощи, а также получить информацию, к каким специалистам и медицинским центрам следует обращаться.

Кроме того, для врачей из регионов проводятся специальные конференции и образовательные мероприятия. Профессиональные сообщества, включая Национальную ассоциацию экспертов по редким заболеваниям, также активно занимаются обучением медиков современным достижениям в области молекулярной диагностики, генетики и иммунологии.