Академик РАН Онищенко рассказал, что старение мозга начинается в 36–39 лет

Мозг начинает стареть в возрасте 36–39 лет. У каждого человека этот процесс индивидуален и зависит от генетической предрасположенности. Об этом рассказал академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в беседе с РИА «Новости» .

Онищенко сравнил старение мозга с критериями, применяемыми к категории «молодые ученые».

«У нас же есть еще такой критерий — молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть», — привел слова ученого сайт телеканала «Звезда».

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России начали проводить исследования для борьбы со старением. Центры здоровья оснащаются необходимым оборудованием для исследований, где также будут предлагать программы по здоровому образу жизни и правильному питанию.