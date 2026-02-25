Академик РАН Онищенко раскритиковал идею выдачи бесплатных антидепрессантов по ОМС

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре с РИА «Новости» выразил сомнения в эффективности идеи выдавать антидепрессанты по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Он считает, что такая инициатива требует более тщательной проработки.

«Намерения хорошие, в правильном направлении, но одними антидепрессантами проблемы не решить», — подчеркнул Онищенко, комментируя предложение депутатов Госдумы от фракции «Новые люди». Его слова привел сайт URA.RU.

Академик отметил, что федеральный бюджет в части здравоохранения уже сформирован, и реализация подобной инициативы потребует дополнительного финансирования и перераспределения ресурсов. Также необходимо заранее определить условия отпуска таких препаратов: будут ли они выдаваться строго по рецепту или в свободном доступе.